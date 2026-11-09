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amor o espías

¿Qué es una 'trampa de miel'? El método que une amor con espionaje y que no solo ha afectado al CEO de Nvidia

El contexto Las acciones de la empresa Nvidia no dejan de caer tras conocerse la aventura extramatrimonial que estaba manteniendo su director ejecutivo con una presunta espía china.

President Donald Trump and Nvidia CEO Jensen Huang
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Las acciones de Nvidia no dejan de caer y todo tras conocerse la aventura extramatrimonial que estaba manteniendo su director ejecutivo. Sabemos que en Estados Unidos las infidelidades no se perdonan a los poderosos, pero es que en este caso, además, hay que tener en cuenta que la amante ha sido señalada por ser una posible espía de China.

Es decir, el jefe de este gigante tecnológico ha estado viéndose con una mujer que, supuestamente, era una empresaria. Ahora, se sospecha que realmente estaba espiando a la empresa para China. Hay que recordar que Nvidia es una de las empresas más importantes del mundo y una pieza central en la economía de la inteligencia artificial.

De confirmarse las acusaciones, no estaríamos ante el primer caso. Si echamos la vista atrás, podremos encontrar más casos de presuntos amores que esconden intenciones políticas o económicas.

De hecho, a este tipo de espionaje ya se le conoce bajo un término: 'trampa de miel'. Una estrategia de película en la que han caído desde políticos estadounidenses hasta diplomáticos de países como Francia.

Un agente extranjero puede infiltrarse en el círculo íntimo de una persona a través de su trabajo, pero también acudiendo a eventos sociales, tirando de contactos en común o haciéndose pasar por empresario, investigador, consultor, académico. Así, lo que comienza como una conexión profesional, poco a poco se va transformando en una relación personal.

Un ejemplo lo encontramos en la vivencia del congresista estadounidense Eric Swalwell con la espía Christine Fang. Ella fue sospechosa de haber trabajado para la inteligencia china.

También fue muy polémico el caso que involucró al diplomático francés Bernard Boursicot y le relacionó con la cantante de ópera y espía chino Shi Pei Pu. Era un hombre que solía actuar vestido de mujer y que acabó siendo acusado por espionaje.

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