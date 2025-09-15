Insultos gruesos a Sánchez y canciones fascistas: Cristina Gallego analiza los 'pollos' en el evento ultra de Vox

De Santiago Abascal animando a cantar "Pedro Sánchez, chulo de putas" al ultra portugués André Ventura pidiendo meter al presidente en la cárcel. Cristina Gallego analiza los momentos más bochornosos de la cumbre de la extrema derecha europea.

Este fin de semana, Vox organizaba una nueva cumbre de la extrema derecha europea en el palacio de Vistalegre. Cristina Gallego se ha "empapado" de todo lo que ocurrió allí, algo que ha denominado como 'Montando el pollo'.

"No hay nada que les guste más a Vox y a sus seguidores que un buen pollo, ya sea en un evento o en una bandera", explica la colaboradora de El Intermedio en el vídeo sobre estas líneas.

En el acto, Santiago Abascal afirmaba que la canción del verano habría tenido que ser "Pedro Sánchez, chulo de putas", si bien Cristina asegura no haberla escuchado en fiestas de pueblo ni en discotecas, "aunque no la paran de poner en el chiringuito de Vox".

André Ventura, líder de la ultraderecha portuguesa, defendía que había que "echar a Pedro Sánchez a la cárcel", lo que provoca la reacción de la cómica: "No se veía un portugués tan a tope desde Cristiano Ronaldo celebrando un gol".

También participó en el evento Rafael López Aliaga, alcalde de Lima que según Cristina "se enfrentó al gran reto del día: hablar cinco segundos sin cagarse en el libro de familia de Pedro Sánchez" y, además, lo consiguió.

Como en todo buen acto de 'Montando el pollo' no faltó la música, que en esta ocasión fue el himno de España. En las imágenes, se pudo ver a un joven cantándolo con la letra que le puso José María Pemán durante la dictadura de Primo de Rivera y que algunos cantaban durante el franquismo.

Esto sorprende a Cristina, pues apunta que en este acto "a la mayoría de asistentes solo les da para aprenderse el 'lolololo'".