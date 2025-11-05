Cristina Gallego 'denuncia' la 'persecución' al novio de Ayuso: "Él no es un delincuente confeso, es un mártir"

"González Amador es un auténtico mártir que está sufriendo un linchamiento público por el simple hecho de defender sus ideas: ganar el máximo dinero posible declarando lo mínimo", comenta Cristina Gallego en este vídeo.

Cristina Gallego se centra en el vídeo sobre estas líneas en "la persona que peor lo está pasando" en el juicio contra el fiscal general del Estado: Alberto González Amador.

"Es una víctima, un auténtico mártir que está sufriendo un linchamiento público por el simple hecho de defender sus ideas: ganar el máximo dinero posible declarando lo mínimo", ironiza Cristina, que asegura que el novio de Ayuso "figurará en los anales de la historia como uno de los grandes mártires de la humanidad".

La colaboradora de El Intermedio incluso lo compara con Jesucristo, "y no solo por el pelazo". Mientras a González Amador le "quieren condenar por falsedad documental y defraudar 350.000 euros en comisiones por la venta de mascarillas", a Jesucristo "solo por blasfemia, pero porque no dio tiempo a investigar los beneficios no declarados de los panes y los peces".

Cristina va más allá y asegura que a la pareja de Ayuso le persiguen como a la activista Rosa Parks, si bien "va a seguir defendiendo lo que es justo" como Martin Luther King.

Además, a González Amador también el investigan en una pieza separada por corrupción en los negocios y administración desleal por sus "negocios un tanto turbios" con el presidente de Quirón Prevención. "Él no es un delincuente confeso, es un mártir", le 'defiende' Cristina, que le ve protestando como Ghandi, "en paños menores".

Por si esto fuera poco, por su "despiste con Hacienda", podrían caerle hasta cuatro años de prisión. "Lo quieren encarcelar como a Nelson Mandela", afirma Cristina, que ve una película sobre su vida con banda sonora de Nacho Cano y hasta Morgan Freeman interpretándole.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.