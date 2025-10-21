Ahora

Hartazgo en Sumar

Sumar sugiere a Rodríguez que dimita si no toma medidas que atajen la crisis de la vivienda: "Se nos acaba la paciencia"

¿Qué están diciendo? El socio junior de coalición reclama "medidas serias" y "valientes" ante el problema de la vivienda. "Isabel Rodríguez no termina de asumirlo. Debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo", ha aseverado su portavoz parlamentaria.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez
A Sumar se le está "acabando la paciencia" con la ministra de Vivienda. Un hartazgo que el socio minoritario de la coalición de Gobierno ha verbalizado este martes en el Congreso. Allí, su portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, ha aseverado que, si Isabel Rodríguez sigue sin asumir que se necesitan medidas "serias, innovadoras y valientes" para atajar la crisis de la vivienda, debería "dejar paso" a alguien que sí esté dispuesto a adoptarlas.

"A nosotras se nos está acabando la paciencia con Isabel Rodríguez, se le está acabando a la ciudadanía", ha aseverado Martínez Barbero, que ha criticado la comparecencia de la ministra de la semana pasada, donde anunció la puesta en marcha de un teléfono para resolver dudas en materia de vivienda. La portavoz ha criticado que las "medidas estrella" no pueden ser "teléfonos de la esperanza" y ha reivindicado las medidas que su propio partido propuso la semana pasada.

"Necesitamos medidas serias, medidas valientes y medidas innovadoras y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez no termina de asumirlo. Por lo tanto, debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo", ha dicho Barbero, que ha insistido en que "no podemos seguir ni un minuto más después de dos años de legislatura con un Ministerio que se llama 'de Vivienda' esperando a que haga usted medidas que tengan algún efecto en los precios de la vivienda". "Si ella no tiene ideas, pues ahí tiene las nuestras", ha insistido.

En la misma tónica se ha pronunciado Gerardo Pisarello, portavoz de los Comuns, que ha censurado además el polémico anuncio del Ministerio, que muestra a tres personas mayores compartiendo piso en el año 2025. A su juicio, "es bastante lamentable y frívolo que las últimas noticias que hayamos tenido del Ministerio de Vivienda" hayan sido esta campaña, que le parece "casi bromear" con este tema.

"Hace falta sentido de la urgencia, actuar aquí y ahora", ha reclamado, advirtiendo de que "si la ministra no es capaz de asumir esas medidas urgentes, su tiempo en el Ministerio sin duda se va a ir acortando".

