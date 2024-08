Cristina Gallego visitó El Intermedio para hablar sobre las protestas llevadas a cabo por agricultores para pedir al gobierno, entre otras cosas, menos burocracia, menos competencia desleal o más control de la cadena alimentaria. Pero la humorista destacó especialmente las declaraciones de "unos pocos valientes que protestan sin miedo frente al gobierno 'hippieprogresociatavegano' y su malvado plan de dominación".

Gallego 'criticó', primero, cómo se miente a la gente sobre la sequía la cual, como indicó, "está provocada por el gobierno". "Esto no lo debería decir porque me puedo meter un lío", confió Cristina, "pero tengo un primo que tiene un amigo que tiene una hermana que vive cerca de una presa y dice que por las noches van camiones del gobierno para que Pedro Sánchez vacíe los embalses vaso a vaso".

Pero esta no es la única 'verdad' que quiso destacar la colaboradora. Gallego habló sobre la Plataforma 6F y su portavoz, Lola Guzmán, los cuales han denunciado, entre otras cosas, los 'chemtrails' afirmando que "no están envenenando". "Son las 12 y cuarto de la mañana y nos están ahora mismo 'solfateando'", afirmaba Guzmán. "Dicen que el desayuno es la comida más importante del día. Mentira, también, en todo caso es la más venenosa", explicó Cristina. "Nos están gaseando", añadió, "en unos años va a haber tanto gas en el aire que no vamos a necesitar gaseosa para hacer tinto de verano".

La colaboradora también habló sobre lo que, según ella, era la mayor estafa: la Agenda 2030. "¿Sabéis lo que pone? Barbaridades", compartió. "Es un listado demoníaco de medidas para acabar con la población, el orden mundial y como lo conocemos", afirmó. "Proponen que todo el mundo tenga agua limpia... Ay, que me da un ataque", comentó Cristina. "Por favor, mentirosos, eso es lo que son los promotores de la agenda 2030. ¿Pero qué agua limpia van a tener la gente, no habéis escuchado que se la está llevando toda el gobierno?", añadió Gallego.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.