La pasada semana se produjo la dimisión del portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Iñigo Errejón. Esta renuncia se produjo tras la publicación de un testimonio anónimo en el perfil de Instagram de Cristina Fallarás que, a pesar de no hacer referencia explícita al político, dinamitó su dimisión.

La periodista cuenta a Andrea Ropero que, después de conocerse que el testimonio hacía referencia al político madrileño, ya ha contabilizado 16 casos más de 16 mujeres diferentes que lo tendrían como protagonista. Pero esto no solo afecta a Sumar, Fallarás explica a la reportera que hay más casos de otros partidos.

"Muchas denunciantes me han pedido que no publique sus casos porque son reconocibles y ellas los denunciaron ya, a los partidos correspondientes, y no les hicieron caso", explica Fallarás. La periodista indica que es un relato común que no quieran que se publiquen debido a que no quieren ser reconocidas. "Tengo casos de, prácticamente, todos los partidos, que lo comunicaron y las apartaron a ellas", concluye