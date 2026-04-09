La creadora de contenido coreana 'Tomate Temato' confiesa a Isma Juárez qué no le gusta de los españoles

Kurum es la protagonista de 'Locos por España'. Esta joven surcoreana se declara una enamorada de nuestro país y muy fan del pan con tomate.

Isma Juárez sigue conociendo a extranjeros que están enamorados de nuestro país en su sección 'Locos por España'. En esta ocasión, el reportero ha disfrutado de la plaza mayor de Madrid junto a la creadora de contenido coreana Kurum o 'Tomate Temato', su nombre en redes sociales.

Como señala Juárez, además de estar enamorada de nuestro país también lo está del pan con tomate, por ese motivo escogió ese nombre. Kurum lleva estudiando español ocho meses. No lo ha hecho a través de una academia, sino con un libro y, además, viendo muchos memes y vídeos de humor en castellano.

Juárez le pregunta cuál es su palabra favorita. La creadora de contenido desvela que tiene muchas. Por ejemplo, le gusta la expresión "tener una flor en el culo". Isma le dice que ha podido ver en su TikTok que ha conocido a Mariano Rajoy. "Es muy gracioso", le cuenta Kurum. El reportero le pregunta, entonces, si tiene alguna frase preferida del expresidente popular y la joven le dice: "Los españoles, muy españoles y mucho españoles".

El reportero también le hace una pregunta comprometida: qué es lo que menos le gusta de los españoles. Kurum responde que no entiende por qué aquí se cena tan tarde. "Normalmente, en Corea ceno a las seis", dice la joven. "Eso es la merienda", responde Isma.

Isma pregunta a Kurum qué planes tiene en nuestro país. La creadora de contenido le cuenta que quiere visitar muchos lugares de nuestro país ya que quiere grabar en pueblos más pequeños y conocer gente de esos lugares. "Quiero aprender la vida de verdad", concluye.

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