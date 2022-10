"Me voy a hacer un tatuaje". Con esta sorprendente afirmación, El Gran Wyoming inicia su tradicional monólogo con el que abre El Intermedio. Sin embargo, todavía no sabe qué tatuarse, porque "es una decisión importante y no me quiero arrepentir".

"Hay otras cosas que marcan muchísimo más que unas agujas y un poco de tinta y, sobre todo, algunos deciden con muchísima ligereza en algunos temas que son muy importantes", explica. El presentador de El Intermedio analiza la decisión del Tribunal Supremo de rebajar la condena de 37 a 29 años de cárcel a un hombre que mató a su mujer delante de sus propias hijas, a las que, además, dejó abandonadas durante horas delante del cadáver de su propia madre, porque, considera, no está suficientemente acreditado que esas niñas sufrieran psicológicamente por el crimen.

"Yo no soy quién para corregir la decisión del Alto Tribunal, pero invitaría a los magistrados a reflexionar sobre si han tomado la decisión correcta y a que se tatúen en un lugar visible dos palabras que probablemente les serán de mucha utilidad: sentido común", sentencia Wyoming en el vídeo sobre estas líneas.