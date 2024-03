Isma Juárez se traslada hasta Mogarraz, en Salamanca, un pueblo famoso por los más de 800 retratos de sus vecinos en las fachadas de las casas. Aunque Visitación, una vecina, reconoce que ella no se dejó pintar, pero aclara que no tiene nada en contra de la gente que coloca las pinturas en sus viviendas.

Esta le cuenta que era enseñante de historia y arte y hace el recuento de todos los lugares que ha visitado, ante lo que el reportero pide una cabecera para crear una nueva sección. Visitación relata que ha viajado a Grecia dos veces y también a los Emiratos Árabes, pero reconoce que no tuvo éxito: "Me fui a buscar un jeque y no lo encontré".

"Allí hay jeques y reyes también", observa Juárez, pero ella insiste en que "quería un jeque con Falcon y nada". Pero sigue con ganas de recorrer mundo y planea hacer su próximo viaje a Turquía.