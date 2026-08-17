Jordi Landero, sobre el impacto del narcotráfico: "Se fomenta la cultura del mínimo esfuerzo entre determinadas capas sociales"

El periodista de 'Huelva Información' conversaba con Andrea Ropero sobre el narcotráfico en Huelva después del fallecimiento de dos guardias civiles fallecieran mientras perseguían la lancha de un narco.

Andrea Ropero entrevistaba al periodista de 'Huelva Información' Jordi Landero, conocedor de la situación del narcotráfico en la zona de Huelva. La periodista recordaba el fallecimiento de dos guardias civiles mientras perseguían la lancha de un narco. Tras el suceso, los sindicatos denunciaron la falta de medios.

Landeros indicaba que la lucha contra el narcotráfico era "desigual". "Es un negocio que mueve muchísimo dinero, muy lucrativo", explicaba, "y los narcos se van adaptando siempre a en función de la presión policial". En cuanto al suceso ocurrido en Huelva, el periodista indicaba que estuvo implicada una de las mejores patrulleras de la Guardia Civil y que, a no ser que la investigación dijera lo contrario, "todo apunta a que fue un accidente". "El accidente es fruto del riesgo con el que trabajan las personas que se juegan la vida todos los días por intentar acabar con estas bandas criminales", añadía.

Organización del negocio

Sobre la organización de este negocio, Landero exponía que es "como una estructura empresarial, pero funcionando al margen de la ley". "Las bandas criminales subcontratan los servicios de las bandas locales que se dedican a la a la logística", explicaba.

Así, los diferentes miembros de esas estructuras podían cobrar desde 300 euros, por avisar que una patrullera ha salido del puerto, hasta los 50.000 euros que puede llegar a recibir el piloto de una lancha por un porte de droga. El narcotráfico también tiene un impacto social en la zona. Como señala el periodista, ese impacto está "en el fomento de la cultura del mínimo esfuerzo entre determinadas capas sociales".

"Da la sensación de que estas organizaciones criminales cada vez se sienten más impunes y cada vez actúan con mayor violencia", indicaba Ropero. "Sobre todo se está viendo que están utilizando armas de guerra y armas largas". "Es, sobre todo, no para utilizarlo contra las fuerzas de seguridad, sino sobre todo para defenderse de otras bandas de narcotraficantes que se dedican a hacer el vuelco, a robarle la mercancía para protegerse de eso", exponía.

"Jordi, de todo lo que te cuentan, de todo lo que tú ves a diario en tu provincia, ¿qué es lo que más te preocupa?", preguntaba la periodista. Landero señalaba que, en la zona, la cocaína era la sustancia que estaba trayendo más violencia. "Entonces me preocupa que esto adquiera una dimensión que afecte a la ciudadanía", reflexionaba, "que nos vayamos por un día por la calle, nos encontremos con un tiroteo". "Y, quizá, como padre, el fomento de la cultura del mínimo esfuerzo", añadía.

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