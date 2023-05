El Gran Wyoming está de celebración y, es que, este lunes 15 de mayo cumple 68 años. "¡Muchísimas felicidades!", espeta Sandra Sabatés nada más sentarse a la mesa y el plató estalla en aplausos y le hacen una ovación por su día.

Sin embargo, en ese preciso instante, en el que el presentador está disfrutando de su momento, aparece Dani Mateo: "¡Felicidades! Te he traído un regalo", asegura, y le avanza que se trata de lo que "más ilusión le puede hacer en esta vida": "Te he compuesto una canción". Y, es que, según él, no podía pasar el día más feliz de su vida sin aquello que lee hace más feliz, que es oír su voz "clara y cristalina".

En el vídeo principal de la noticia puedes ver el momentazo en el que Dani Mateo canta a Wyoming en el oído 'Happy birthday' al más puro estilo de Marilyn Monroe: "Muy bonito, me he sentido como el mismísimo Kennedy, pero el día que le pegaron los tiros", espeta el cumpleañero. ¡Muchas felicidades, Wyoming!