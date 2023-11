'Pedro Sánchez'visita hoy el plató de El Intermedio, si bien reconoce que "me he reído más en la sesión de investidura". Sin embargo, promete que "gracias a este Gobierno de coalición progresista, todo va a ir a mejor, incluso los chistes de Wyoming".

El presidente del Gobierno, imitado por Raúl Pérez, se ha lanzado en el vídeo sobre estas líneas a contar un par de chistes sobre sus rivales de la oposición: "Se abre el telón y se ve a Feijóo echando de comer a las palomas en un parque, se cierra el telón...", comenta 'Sánchez'.

Sobre la salida de Vox del Congreso de los Diputados antes de que diera la réplica a Abascal para irse a la manifestación en la sede del PSOE, el líder socialista tira del mismo 'formato': "¿Cómo se llama la película? Facha and Furious", bromea. "No me extraña que haya hostias en Ferraz para verle actuar", le responde Wyoming a Sánchez, que termina ofreciéndole trabajo tanto a él como a Sandra Sabatés.