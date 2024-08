¿Están contentos los españoles con su pensión?, ¿pueden llegar a final de mes? Santi Villas sustituyó a su hermana, Thais Villas, y acudió a un barrio rico y un barrio obrero en una temporada de hace años de El Intermedio para descubrirlo. En el barrio rico, un hombre explicó que cobraba de pensión "alrededor de 2.200 euros": "A pesar de estar jubilado me sigo dedicando a ser profesor", afirmó esta catedrático de Psiquiatría, que detalló que también estaba "becado por la Organización Mundial de la Salud".

Sin embargo, al ser preguntado si estaba contento con su pensión, el vecino de barrio rico aseguró que "podía ser más alta" por todo lo que había hecho. Además, aunque reconoció que era una de las más altas y que llegaba bien a fin de mes, detalló que había "ahorrado a través del tiempo". Por su parte, una vecina de barrio obrero lamentó los 550 euros que cobraba de pensión: "No es poco que pague los gastos que tengo, encienda la calefacción y cure a mi marido... me he dejado en la farmacia 30 euros".

"Porque somos mayores, estamos enfermos y comemos poco, que si no...", reflexionó la mujer en el vídeo principal de esta noticia, donde puedes ver el resto de respuestas a Santi Villas.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.