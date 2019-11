Santi Villas ha salido a la calle para recoger en su 'Informe Mensual' las opiniones de los españoles sobre la actualidad en un mes frenético para el país tras la repetición electoral y la sentencia de los ERE.

La primera pregunta es fácil para la mayoría de los entrevistados: ¿quién ha ganado las elecciones? Aunque las respuestas comienzan a enrevesarse cuando enumeran los países más votados: "PSOE, PP y Podemos" o "PSOE, Vox y Podemos" son algunas de las respuestas.

Los números no son lo suyo, y también es complicado encontrar a alguien que sepa cuántos diputados sacó la formación de extrema derecha o quién fue el líder que dimitió tras las elecciones del pasado 10 de noviembre: "Dimitió el del PP, no me acuerdo cómo se llama".

Sobre la sentencia de los ERE uno de los jóvenes entrevistados reconoce no saber de qué va la sentencia, y otra de las entrevistadas sólo asegura saber que "han hecho chanchullos". "¿Díaz Ayuso era la que estaba en Andalucía?", se ha preguntado otro joven.

Ante la baja participación ciudadana en la actualidad informativa, Santi Villas ha querido preguntar a los entrevistados qué es lo que ha marcado su mes de noviembre, recibiendo respuestas de lo más variopintas: "Por fin, con 30 años he conseguido independizarme".

Juana reconoce habérselo pasado "muy bien" en Zamora: "Me lo he pasado chupi"; y Pandora ha tenido su primera entrevista de trabajo: "¡Cogedme!".

La noticia de noviembre de Ángela es que ha cumplido cinco años con su pareja: "Nos fuimos a celebrarlo a buffet chino impresionante donde nos comimos 20 platos entre los dos". Lucero "por fin" tiene "gatete en casa", pero la más emotiva viene de mano de Martí: "Por fin hemos hecho una ecografía en 6D y he podido ver la cara de mi hijo, ha sido una puta pasada".

Otros momentos destacados

El colaborador de El Intermedio también ha preguntado a sus entrevistados por la sentencia del procés y los disturbios que se están dando en Cataluña. Los líderes independentistas han sido condenados por malversación, desobediencia y sedición; pero, ¿saben los españoles que suponen estos delitos? Para un joven la malversación es sinónimo de "hablar mal".

¿Saben realmente los españoles lo que ocurre en el país? El Intermedio también ha salido a la calle para poner a prueba a los españoles. Allí, Santi Villas acaba descubriendo a una mujer que piensa que Pedro Sánchez es del PP: "Ese Pedro Sánchez me suena, algo malo ha hecho, ¿es del PP?"