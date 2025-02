El 'cara a cara' entre 'Montero' y 'Yolanda Díaz': "Con la rueda de prensa de ayer, es raro que no la nominen a actriz revelación"

En plena crisis entre el Gobierno de coalición por el IRPF al salario mínimo, Wyoming intenta averiguar cómo están los ánimos hablando directamente con sus protagonistas: 'María Jesús Montero' y 'Yolanda Díaz'. Cristina Gallego se duplica en este vídeo para convertirse en ambas ministras.

'Montero' celebra la subida del SMI con "50 euritos": "Parecemos vuestra abuela, solo me falta freíros un huevo". Además, califica de "distanciamiento de opiniones contrariadas que no han llegado a consenso" su choque con Sumar.

En la misma línea, 'Díaz' apuesta por el "diálogo y la convivencia" y compara al PSOE con "ese compañero de piso que se acaba el papel higiénico y no te avisa". "Las primeras palabras que le dije nada más conocerla hace 6 años fueron 'para ser comunista, qué bien vistes' y 'si el salario mínimo llega a 1.184 euros, brindis con rebujitos y aplicación del IRPF'", le responde la 'ministra' de Hacienda.

Su homóloga de Trabajo mantiene que no le avisaron del IRPF al salario mínimo, si bien asegura no querer "pensar mal de nuestros socios y aliados del Gobierno más progresista de la historia de España": "Puede que no lo consiguieran porque me pillaran trabajando, porque me levanto a las 5 de la mañana y a las 5:10 ya estoy trabajando", comenta 'Díaz', que repasa su agenda desde negociar con los sindicatos hasta los Goya.

"Con la rueda de prensa de ayer, es raro que no la nominen a mejor actriz revelación", reacciona 'Montero', que mientras alcanza un acuerdo con 'Díaz' en lo guapo que es Richard Gere, vuelven a discutir sobre a quién le dedicó Melody 'Esa diva'.