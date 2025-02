Choque frontal en el seno del Gobierno por los impuestos al salario mínimo: "A Yolanda Díaz se la ha comido el personaje"

La decisión de Hacienda de obligar a pagar el IRPF con la nueva subida del salario mínimo interprofesional ha generado un choque público entre las dos partes del Gobierno de coalición como pocas veces se ha producido hasta ahora. El momento ha tenido lugar durante la rueda de prensa posterior a la celebración al Consejo de Ministros de este martes, cuando la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han intercambiado posturas de forma muy notoria, con Díaz afirmando que se había enterado por los medios de comunicación de esta medida y Alegría le ha susurrado: "Eso no es así".

Lo cierto es que las dos partes del Gobierno de coalición presentan versiones muy distintas de lo sucedido, intentando desdramatizar el choque... sin conseguirlo. Fuentes del entorno de Díaz confiesan que el choque no ha sido deliberado y que no ven progresista la decisión de Hacienda, considerando importante "dejar las posiciones claras". La parte socialista del Gobierno, por su parte, es más dura en lo ocurrido, considerando que a Díaz "se la ha comido el personaje". Estas fuentes confirman a laSexta que se había pactado con Díaz que diese su opinión, pero no estaba pactada su actitud.

"No puedo desvelar contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí le digo que no hubo ni deliberación ni comunicación a ninguna de las partes que componemos el espacio de Sumar en el Gobierno, por lo tanto me he enterado por ustedes", ha comentado Díaz en su intervención, que ha defendido que "las rentas salariales de 16.500 y poco euros más al año sean exentos de tributación, como lo han sido hasta ahora".

Otro momento destacado de esta rueda de prensa ha tenido lugar cuando Alegría ha querido justificar los beneficios que podría repercutir que el SMI contribuya fiscalmente. "Esa parte que se lleva Hacienda va a consolidar los servicios públicos de los que todos hacemos uso", ha asegurado. Mientras pronunciaba estas palabras, laSexta ha podido presenciar cómo Díaz ha esbozado una sonrisa. Un gesto "sin importancia" para la vicepresidenta al que minutos más tarde ha querido quitar valor.

Desde Sumar se ha anunciado que se presentará una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para garantizar que las personas que perciben el SMI estén exentas del IRPF, una proposición que podría contar con el apoyo del PP. Fuentes socialistas consultadas por laSexta consideran que esta proposición de ley es "populismo parlamentario elevado a la máxima expresión". Podemos ha ido un paso más allá y registrará otra proposición de ley para que el SMI "esté siempre exento de pagar impuestos", según ha anunciado su secretaria general, Ione Belarra.

Durante la tarde, el PP ha anunciado que también ha registrado proposiciones de ley en el Congreso y en el Senado para que se exima de tributación la subida del SMI y así "evitar que el Gobierno haga caja a costa de los trabajadores". "Esta subida supone un gran negocio para el Ejecutivo de Sánchez porque las arcas del Estado se quedarán prácticamente con el 50% del incremento (concretamente el 49,45%)", defienden.

En Al Rojo Vivo, la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso de los Diputados, Aina Vidal, ha cargado con dureza contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien cree que "va a tener que rectificar". "Es muy contradictorio que el mismo ministerio [de Hacienda] que está haciendo un regalo fiscal a los rentistas permita, en este caso, exenciones de hasta el 100% a aquellos que más tienen y que, en cambio, se fijen en los perceptores del SMI. No tiene sentido, no es justo ni va en concordancia con una fiscalidad progresiva con la que está comprometido este Gobierno. Además, inflige un dolor innecesario a las personas con SMI, sobre todo a mujeres y jóvenes, que se encuentran en una situación más vulnerable", ha valorado.

Ante los medios, Vidal ve "de risa" que esta medida venga de un partido que "se ha negado a hacer una reforma fiscal profunda". "Los argumentos me parecen de risa", ha insistido.

¿Qué implica la medida?

Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 4,4%, lo que deja esta renta mínima en 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas en 2025. Así, el monto anual bruto quedará en 16.576 euros, una cifra que se ha convertido en el punto de fricción entre Hacienda y Trabajo.

Fuentes de Hacienda confirman a laSexta que la mayor parte de trabajadores que ganan el SMI "seguirán sin sufrir retenciones por el IRPF". No obstante, sí que habrá una minoría que tenga retenciones, aunque alegan que dicha minoría tendrá que pagar una cuantía mucho menor que "lo que abonaría con el IRPF vigente del PP".

Esta medida, según Sumar, se habría hecho "de forma unilateral sin consenso con el socio de Gobierno". "Desde Sumar siempre hemos mantenido la misma postura, que es que el SMI no debe tributar al IRPF y que debemos ir a un sistema de impuestos de carácter progresivo", han trasladado desde la formación.

Aunque Díaz considera que habría que hacer "pedagogía fiscal", ha apuntado que, para ella, "la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo". "Desde Sumar siempre hemos mantenido la misma postura: el SMI no debe tributar al IRPF y debemos ir a un sistema de impuestos de carácter progresivo", han añadido.