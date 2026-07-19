Una mujer de barrio rico, sobre ayudar económicamente a los hijos: "El que quiere salir adelante sale, con crisis o sin crisis"

La mujer desvelaba en el Intermedio en 2015 que unca había dado dinero a sus hijos. "No les doy dinero, pero superviso a la chica que cuida de los niños. Estudiaron fuera y han podido montar su propia empresa aquí", contaba.

Durante los periodos de crisis, ¿quién mantiene a flote a las familias? "Los abuelos", afirmaba Thais Villas en un reportaje de El Intermedio del año 2015. Para saber más sobre ello, Villas se desplazó hasta un barrio rico y un barrio obrero donde pudo comprobar las diferencias entre familias de distinto nivel adquisitivo.

Un vecino de barrio obrero aseguró que ayudaba a sus hijos económicamente casi todos los meses: "La comida o lo que les haga hecho falta, ellos no trabajan y hay que ayudarles, tienen que comer todos".

Por otro lado, una mujer de barrio rico afirmó que nunca había ayudado económicamente a sus hijos: "Trabajan los cuatro y a veces vienen a comer a casa, pero por venir, no porque lo necesiten".

Por su parte, una vecina de barrio obrero confesó haber estado ayudando a sus hijos económicamente "durante cinco años": "En dinero, pagándoles las hipotecas porque si no les echaban, comprarle ropa a los críos...".

Por último, una mujer de barrio rico desveló que económicamente no había ayudado a sus hijos: "Un poco supervisar a la chica que cuida de los niños, pero económicamente no". "Estudiaron fuera y han venido con mucha experiencia y han podido montar su propia empresa, y eso, que era un momento de crisis", aseguró la mujer, que destacó que "el que quiere salir adelante sale, con crisis o sin crisis".

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