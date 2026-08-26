'Bad Bunny' 'zanja' la polémica sobre la 'casita': "En el concierto canté siempre con un pibón, tú no entras en la casa, estás muy fondón"

Raúl Pérez se convertía en Bad Bunny en este momento que recupera El Intermedio y con 'casting' y versión de 'Café y Ron' mediante, hablaba sobre la polémica por la selección de personas para la 'casita' de sus conciertos.

'Bad Bunny', imitado por Raúl Pérez, volvía a El Intermedio después de su reunión con el papa León XIV tras coincidir ambos en Madrid, un encuentro que definía como "macanísimo": "El papa es un 'real', es un 'G' y va con pila monjas detrás de él".

Sin embargo, el 'cantante portorriqueño' aseguraba que el pontífice no podría entrar en su 'casita': "No da el perfil, es más como tú Wyoming", comentaba.

'Bad Bunny' cambiaba de opinión al descubrir que Wyoming entra dentro de la categoría de "millonarios en general" y le invitaba a su 'casita', pero para estar "en el sótano sin ventanas".

El 'cantante' también hacía su particular casting en El Intermedio para ver quién podría entrar en la 'casita', descartando a Thais Villas a pesar de sus demostradas dotes 'perreando', pero escogiendo a una monja interpretada por Cristina Gallego porque cumplía con las "medidas del bellaqueo".

Además, explicaba cómo funciona su proceso de selección con una versión de 'Café con Ron': "En el concierto canté siempre con un pibón, tú no entras en la casa, estás muy fondón".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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