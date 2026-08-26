'Show Me the Dani' propone a Wyoming y Sandra Sabatés entrar en el negocio del 'Pet Money': "Lo está petando entre los tiburones de los negocios"

En un momento que ahora recupera El Intermedio, 'Show Me the Dani' hablaba sobre lo que se conoce como el 'Pet Money', los negocios alrededor del mercado de las mascotas que ya generan casi 6.000 millones de euros al año en España.

'Show Me the Dani', el 'cryptobro' de El Intermedio, irrumpía en las 'Páginas Salmonete' para hablar de lo que consideraba una "oportunidad de inversión".

Teniendo en cuenta que en España "hay más mascotas que niños", el 'experto financiero' veía un "fucking business": "Los bichos generan casi 6.000 millones de euros al año en España".

Es "un negocio real" que se conoce como 'Pet Money' y que lleva a 'Show Me the Dani' a ofrecerles a Wyoming y Sandra Sabatés entrar en el mercado de aseguradoras para perros y gatos, que "lo está petando ya entre los tiburones de los negocios".

En su caso, ha encontrado un "nicho por explotar en el mundo canino" tras las peluquerías, guarderías y apps de ligue para perros: el 'Personal Shitter'. "¿Amas a tu perro, pero odias recoger las caquitas calentitas blanditas del suelo? No te preocupes, llámanos y un personal shitter acudirá en segundos y pillará esa mierda con una bolsa y se la lleva".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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