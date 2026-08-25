Pedro Mansilla, sobre los zapatos de "funcionario triste" del papa Francisco: "Son un ejemplo de austeridad y pobreza"

El sociólogo analizaba en El Intermedio los estilismos de varios papas, como por ejemplo León XIV, Francisco o Benedicto XIV. Como exponía el experto en moda, es posible descubrir su personalidad a través de algunos detalles estéticos.

Los papas cuidan mucho su puesta en escena. Para conocer un poco más sobre los estilismos de los sumos pontífices, El Intermedio charlaba con el sociólogo y experto en moda, Pedro Mansilla. Es habitual verlos con un hábito blanco, pero, como exponía el periodista, esto es una moda reciente.

"Los papas se vestían de rojo por una influencia cultural de Bizancio que imitaba las costumbres que tenían en la Roma imperial", exponía. En el siglo XVI, el papa Pio V decidía vestirse de blanco "porque él era de la orden de los predicadores". "Tuvo mucho éxito porque se quedó así para siempre", añadía.

El estilo de León XIV

Mansilla, además, sostenía que es posible conocer la personalidad de los papas a través de algunos detalles estéticos. Por ejemplo, definía a León XIV como "un personaje de su tiempo". El sociólogo señalaba que el sumo pontífice "lleva unas zapatillas Nike, con lo cual se puede hacer varias lecturas".

"Una de ellas sería que, evidentemente, no puede negar que proviene de la cultura norteamericana", exponía. Otra lectura, según Mansilla, es que "es un Papa decidido a moverse, que de alguna manera evita encerrarse en el Vaticano".

Otro elemento que destacar en el look de León XIV es su reloj. En su caso, es un reloj deportivo que cuesta unos 200 euros, "con lo cual rompe de nuevo la dinámica de los de los relojes, vamos a decir, importantes que ha tenido los papas en el siglo XX".

Los relojes del papa Francisco

En cuanto al anterior pontífice, el papa Francisco, se valoraba mucho su austeridad. "Es un Papa que, de alguna manera, rompe esa tradición de los zapatos rojos poniéndose unos zapatos negros que son unos zapatos, un poco de funcionario triste, sino de alguna manera casi de ortopedia militar", exponía.

"A mí me gusta subrayar que tampoco se le ve el reloj, pero, justamente, Francisco era tan austero que solo tuvo en los años de pontificado dos relojes: un Swatch de plástico negro, de unos 50 euros, y un Casio de unos 20 euros", destacaba.

Benedicto XVI, por su parte, "es el más exquisito teológicamente y, al mismo tiempo, esa exquisitez intelectual se transmite a su manera de vestir". Una de sus prendas más destacadas fueron unos mocasines de color rojo. "Se filtró, no se sabe si interesadamente o no interesadamente, que eran de Prada", apuntaba el sociólogo, aunque después se desmintió.

El sumo pontífice, como destacaba Mansilla, "era muy amante de esa presencia solemne que debe tener el Vaticano o que debe tener el Papa como jefe de la Iglesia Vaticana en detrimento o para llevarle la contraria a los papas anteriores".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido