'Ayuso' ultima los detalles de su primer libro: "En un ático de Chamberí, de cuyo precio no quiero acordarme..."

Cristina Gallego imita a Isabel Díaz Ayuso, que publicará su primer libro el próximo 2 de diciembre, mientras Dani Mateo le recomienda no hablar del ático de Chamberí, dar "una vuelta" al capítulo titulado "Así apuñalé a Pablo Casado" y cambiar la portada.

Isabel Díaz Ayuso publicará su primer libreo el 2 de diciembre bajo el título de 'Íntimo', unas memorias en las que habla de su lado más personal, sin olvidar el político.

Cristina Gallego se convierte en la presidenta madrileña mientras ultima los detalles de su primera obra literaria: "¿Es que acaso las personas ultraliberales somos menos personas? ¿Si nos pincháis no sangramos? ¿Si nos hacéis cosquillas, no nos reímos? ¿Si nos dejáis gobernar, acaso no privatizamos todo lo que pillamos?", escribe.

Sin embargo, no está contenta con este inicio y opta por una fórmula menos intensa: "En un ático de Chamberí, de cuyo precio no quiero acordarme...".

Dani Mateo le recomienda no hablar del ático, porque "rompe la trama". Tampoco le convence el capítulo titulado "así apuñalé y aniquilé a esa rata traidora llamado Pablo Casado", al que "daría una vuelta".

Respecto a la portada elegida por 'Ayuso', considera que es "un poco triste": "Tampoco es una novela rusa", afirma Dani, mientras que 'Ayuso' explica que le hicieron la foto "cuando estaba hablando con Almeida, por eso salgo mirando hacia abajo".

Dani le propone usar una foto en la que aparece con un loro, "ahora que Shakira está aquí, realismo mágico", y titularlo "Isabel Díaz Ayuso, sin pájaros en la cabeza, para que la gente vea que tiene las ideas claras y no dice la primera tontería que se le ocurre".

'Ayuso', no obstante, defiende que el título sea 'Íntimo' porque cuenta todos sus secretos, "como mi ski routine y que incluso yo misma no sé qué quiero decir cuando hablo de los concebidos no nacidos".

Aprovechando que Woody Allen está en Madrid, accede a ofrecerle dirigir la película basada en el libro, pero con ella haciendo de sí misma: "Si la roja comunista de Penélope Cruz ganó un Óscar con él, yo no voy a ser menos". Además, propone que Allen interprete al alcalde de Madrid, "porque tienen la misma talla, gafas y voz graciosa".

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