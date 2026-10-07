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Ayuso publica 'Íntimo', su primer libro, el próximo 2 de diciembre

Los detalles En el libro, publicado por la Editorial Planeta, la presidenta de la Comunidad de Madrid repasará su vida "al completo". "Me han ayudado la mudanza y la vuelta a los escenarios más significativos de mi vida. El barrio de mi abuela y la sierra oeste madrileña, mi valle y el monte de mi pueblo. Lugares que, mientras escribía, veía cómo se perdían arrasados por el fuego", escribe Ayuso.

Portada de 'Íntimo', primer libro de Isabel Díaz Ayuso, que se publica el 2 de diciembre
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, publicará su primer libro el próximo 2 de diciembre. 'Intimo' es el título elegido por la presidenta regional para un libro en el que asegura haber repasado su vida "al completo" y se propone reflexionar sobre las historias, las anécdotas y las personas que han dado forma a su ideario político.

Publicado por la Editorial Planeta, el libro recoge fotografías e imágenes de la presidenta regional, que escribe con el lenguaje directo y franco que la caracteriza sobre los años que transcurren desde su infancia en Chamberí y Sotillo de la Adrada hasta el presente.

Portada de 'Íntimo', primer libro de Isabel Díaz Ayuso Portada de 'Íntimo', primer libro de Isabel Díaz AyusoEditorial Planeta

La juventud, los estudios, el compromiso político, campañas como la de 'Comunismo o libertad', el antinacionalismo, la lucha contra la COVID, sus viajes y sus grandes pasiones como la música, el deporte y la gastronomía, toman el protagonismo de un libro en el que la presidenta afronta episodios dramáticos, como el del aborto que sufrió, y en el que no elude pronunciarse sobre algunos de los protagonistas de su vida personal y política.

"En estos meses de julio y agosto he repasado mi vida al completo. Me han ayudado la mudanza y la vuelta a los escenarios más significativos de mi vida. El barrio de mi abuela y la sierra oeste madrileña, mi valle y el monte de mi pueblo. Lugares que, mientras escribía, veía cómo se perdían arrasados por el fuego", asegura la presidenta de la Comunidad de Madrid.

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