El 'rey Juan Carlos' comunica a 'Felipe VI' que ha vuelto a España para quedarse: "Los españoles ya me han perdonado"

Raúl Pérez y Wyoming imitan a Felipe VI y Juan Carlos I en su primera 'sitcom': 'El bribón y el Borbón'. En este vídeo, el 'rey emérito' sorprende a su hijo con la intención de instalarse permanentemente en su casa.

El Intermedio se ha propuesto que Felipe VI y Juan Carlos I tengan su propia 'sitcom', 'El bribón y el Borbón'.

En este primer episodio, 'Felipe VI' (Raúl Pérez) consigue por fin tener la casa para él: "Me voy a tirar toda la tarde en el sofá viendo la copa del mundo de vela", comenta.

Sin embargo, el monarca recibe una visita inesperada: su padre 'Juan Carlos' (El Gran Wyoming), que recién llegado de Abu Dabi aparece con morriña de España: "Allí no hay vino, ni jamón, y las chavalas van tapadas hasta aquí", comenta el 'emérito, que en el vídeo sobre estas líneas asegura que "me tenía que haber fugado a República Dominicana".

Mientras 'Felipe' intenta deshacerse de él, 'Juan Carlos' le suelta la bomba: "He venido para quedarme", no solo en España, sino en la casa de su hijo. "¿Qué va a decir la prensa, la opinión pública y mamá?", reacciona el rey, a lo que su padre responde que "eso me da igual, no la entiendo cuando habla".

'Juan Carlos' sostiene que "los españoles ya me han perdonado", pero eso trae sin cuidado a 'Felipe', que le invita a irse a un hotel: "Lo puedes pagar, o al menos eso dice Hacienda".

Finalmente, 'Felipe' accede a que su padre se quede, pero con la condición de que nadie se entere: "Ni la prensa, ni el Gobierno, ni mamá, ni Elena, ni Cristina, aunque esa nunca se entera de nada".