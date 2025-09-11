Ahora

'El bribón y el Borbón'

El 'rey Juan Carlos' comunica a 'Felipe VI' que ha vuelto a España para quedarse: "Los españoles ya me han perdonado"

Raúl Pérez y Wyoming imitan a Felipe VI y Juan Carlos I en su primera 'sitcom': 'El bribón y el Borbón'. En este vídeo, el 'rey emérito' sorprende a su hijo con la intención de instalarse permanentemente en su casa.

Raúl Pérez y Wyoming imitan a Felipe VI y Juan Carlos I en su primera 'sitcom': 'El bribón y el Borbón'. En este vídeo, el 'rey emérito' sorprende a su hijo con la intención de instalarse permanentemente en su casa.

El Intermedio se ha propuesto que Felipe VI y Juan Carlos I tengan su propia 'sitcom', 'El bribón y el Borbón'.

En este primer episodio, 'Felipe VI' (Raúl Pérez) consigue por fin tener la casa para él: "Me voy a tirar toda la tarde en el sofá viendo la copa del mundo de vela", comenta.

Sin embargo, el monarca recibe una visita inesperada: su padre 'Juan Carlos' (El Gran Wyoming), que recién llegado de Abu Dabi aparece con morriña de España: "Allí no hay vino, ni jamón, y las chavalas van tapadas hasta aquí", comenta el 'emérito, que en el vídeo sobre estas líneas asegura que "me tenía que haber fugado a República Dominicana".

Mientras 'Felipe' intenta deshacerse de él, 'Juan Carlos' le suelta la bomba: "He venido para quedarme", no solo en España, sino en la casa de su hijo. "¿Qué va a decir la prensa, la opinión pública y mamá?", reacciona el rey, a lo que su padre responde que "eso me da igual, no la entiendo cuando habla".

'Juan Carlos' sostiene que "los españoles ya me han perdonado", pero eso trae sin cuidado a 'Felipe', que le invita a irse a un hotel: "Lo puedes pagar, o al menos eso dice Hacienda".

Finalmente, 'Felipe' accede a que su padre se quede, pero con la condición de que nadie se entere: "Ni la prensa, ni el Gobierno, ni mamá, ni Elena, ni Cristina, aunque esa nunca se entera de nada".

Las 6 de laSexta

  1. Trump clama venganza por el asesinato de Charlie Kirk en un EEUU con una violencia política endémica que Abascal trata de importar a España
  2. Netanyahu carga contra Sánchez y le acusa de amenazar a Israel agarrándose a una frase sobre "armas nucleares"
  3. Ni inspección fiscal ni pago fuera de plazo: la inspectora de Hacienda desmonta la defensa de Ayuso a su pareja
  4. El Supremo brasileño declara culpable de intento de golpe de Estado a Jair Bolsonaro
  5. La Policía Nacional determina que Alvise Pérez financió ilegalmente su partido Se Acabó la Fiesta
  6. ¿Dónde está Beatriz? Se cumplen 33 días desde que desapareció sin dejar rastro en Oliva