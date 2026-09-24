Ayuso se victimiza tras el desahucio de Maricarmen: "El Sindicato de Inquilinas me acosa, a mí que siempre he vivido de alquiler"

Los detalles Tras una jornada marcada por el dramático desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada de su casa, Ayuso aseguró haber tenido un "buen día". laSexta volvió a preguntarle por el caso, pero su respuesta volvió a poner el foco en ella misma.

Mientras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años expulsada de la casa en la que ha vivido durante más de 70 años, marcaba la jornada española, Isabel Díaz Ayuso mantuvo su agenda y su ánimo como si nada alterase su día. La presidenta de la Comunidad de Madrid acudía este miércoles a la XII Gala del Altruismo, celebrada en el polideportivo municipal José Ramón de la Morena de Brunete, junto al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Durante el acto, los periodistas le preguntaban: "¿Ha tenido un buen día?". Ayuso, sonriente, respondía que sí como si nada hubiera pasado.

"La verdad es que sí. Soy muy afortunada. He tenido un día de emociones, de contrastes. Así que sí", decía la presidenta madrileña.

A continuación, hablaba de Madrid: "Tiene algo especial desde hace siglos, es un cruce de caminos, es la casa de todos, de aquellos que quieren aportar, vivir...".

Ni una referencia a Maricarmen.

Al final del día, laSexta volvía a preguntarle entonces por el desahucio y por lo que supone que una mujer de 87 años haya tenido que abandonar la vivienda en la que llevaba más de siete décadas.

Era la oportunidad para que Ayuso se pronunciara sobre el caso. Pero tampoco entonces hacía referencia a Maricarmen. La presidenta madrileña volvía a poner el foco en el Sindicato de Inquilinas, al que acusa de acosarla: "El Sindicato de Inquilinas, que me acosa, que he sido siempre una mujer y que siempre he vivido de alquiler. Así que van buenas".

El desahucio de Maricarmen había marcado la jornada. Para Ayuso, sin embargo, su día había sido "bueno".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido