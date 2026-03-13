Ayestaran, sobre EEUU e Israel: "Muchos iraníes que estaban a favor del cambio de régimen están viendo que les están destrozando Irán"

"Esto ya va más allá de lo que puede ser el programa balístico del régimen, sino que esto ya son golpes directos de lo que es el Estado iraní", explica Mikel Ayestaran de los ataques de EEUU e Israel a Irán.

Sandra Sabatés pregunta a Mikel Ayestaran por el punto más crítico de la guerra de Irán en el plano militar. "Se han cumplido dos semanas y los americanos hablan de que han alcanzado ya miles de objetivos", destaca el corresponsal, que explica que "ellos son los que se están encargando del bombardeo de todo lo que son las instalaciones del programa balístico iraní y del programa militar".

Por su parte, "los israelíes están mucho más centrado en la capital, Teherán", explica Ayestaran, que destaca cuál ha sido "el punto de inflexión": "Estamos viendo un cambio en las últimas horas de que ahora ya están atacando infraestructuras". "Muchas veces, incluso, infraestructura civil", afirma el periodista, que explica que "se están bombardeando aeropuertos, universidades, hospitales...".

Por eso, "esto ya va más allá de lo que puede ser el programa balístico del régimen, sino que esto ya son golpes directos de lo que es el Estado iraní", explica Ayestaran, que destaca que, "esto es lo que no está gustando a muchos iraníes que sí estaban a favor del cambio del régimen, pero que están viendo que les están destrozando el país".

Por otro lado, el periodista explica que "la respuesta de la República Islámica está siendo la misma desde el primer minuto en base a drones de muy bajo coste": "Mantienen paralizada la actividad en todo el Golfo y también lanzan misiles, muy enfocados a Israel". Además, aunque el ritmo está siendo mucho menor que al comienzo, "siguen manteniendo la capacidad diaria de enviar a millones de personas a los refugios cuando suenan las sirenas y de tener paralizada la actividad en el Golfo con los drones de bajo coste".

"Los iraníes mantienen esa estrategia de diversificación que, de momento, les está saliendo bien", explica Ayestaran, que destaca que "el punto más caliente que han conseguido en estas últimas 48 horas es el Estrecho de Ormuz, donde además de los misiles y los drones, los barcos se enfrentan a la amenaza de las minas".

