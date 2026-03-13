Wyoming reacciona a las teorías de la conspiración de Mayor Oreja: del 11M y ETA, a la "matrix socialista" de Zapatero

Wyoming, Sandra Sabatés y Dani Mateo analizan en 'Cuarta Milonga' las teorías de la conspiración del libro de Mayor Oreja, que 22 años después del 11M sigue sosteniendo que fueron unos atentados "para cambiar el rumbo de España".

'Cuarta Milonga', el programa sobre 'conspiraciones' de El Intermedio, analiza el libro de Jaime Mayor Oreja donde desvela "secretos" que nos llevan intentando ocultar tantos años, entre ellos que, según él, vivimos en "la mentira de la sustitución de ETA" desde su pacto con Zapatero. Una "matrix socialista" según Wyoming, donde Keanu Reeves no ofrece pastilla roja o azul, sino que es Ione Belarra quien ofrece "una copa menstrual".

El 'experto' Dani Mateo señala que el propio Zapatero "es una mentira", ya que "sus cejas son implantes de los mayas que muestran las coordenadas exactas de la ubicación de la fortuna de Maduro".

En la presentación de su libro, y acompañado de José María Aznar, Mayor Oreja volvía a defender la teoría de la conspiración de los atentados del 11M y asegura que fue "un atentado para cambiar el rumbo de España". Además, sostiene que el exministro del Interior marroquí le habría dicho que fue un atentado "de servicio secreto" y que "lo lógico" es que ellos hubieran sido los responsables, pero que al ser "incompetentes" tenía que mirar a un país vecino.

"Ya tenemos la exclusiva: los servicios secretos marroquíes son la purria de la inteligencia internacional", reacciona Wyoming.

El exministro dio más datos intentando averiguar qué servicios secretos estaban detrás del 11M. Según cuenta en su libro, llega a la conclusión de que podría tratarse de un grupo secreto de la inteligencia francesa, en concreto una red paralela que formaba parte de la francmasonería, según Wyoming "un selecto grupo que hunde sus raíces en el siglo XVII y que fue fundado por un antepasado de Frank de la jungla".

El programa conecta con la 'portavoz' de los francmasones españoles, que expresa su hartazgo por que "nos echen la culpa de todo", desde el 11M al asesinato de Kennedy: "¿Pero qué presupuestos creéis que manejamos? Que el salón no está en penumbras por misticismo, es para ahorrar en la factura de la luz", afirma.

Mayor Oreja también defiende que Bildu y Batasuna "no existen". Dani Mateo desvela que "son hologramas hechos por inteligencia artificial para engañarnos", pues considera que "ninguna persona de carne y hueso llevaría ese flequillo". Wyoming incluso va más allá y asegura que el único partido que existe es el PNV, "pero está controlado por reptilianos".

