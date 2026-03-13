Ayestaran, del discurso de Jamenei: "Si entran en combate los hutíes de Yemen en el Mar Rojo la mercancía desde Asia se verá afectada"

Mikel Ayestaran analiza el discurso de Mojtaba Jamenei, líder de Irán, en el que "clama venganza y ha hecho temblar los mercados" ya que además del problema del Estrecho de Ormuz podría sumarse otro en la ruta comercial del Mar Rojo.

Mikel Ayestaran conecta el plató de El Intermedio para analizar el primer comunicado del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei. "Es su primer discurso, pero no hemos visto ni una imagen y ni siquiera hemos escuchado su voz", destaca el corresponsal de guerra desde El Líbano, donde explica que "es un discurso que han tenido que leer los presentadores de las cadenas oficiales iraníes".

"Esto puede ser por dos motivos", afirma Ayestaran, que explica en el vídeo: "Porque tal como dicen unas fuentes, estaría herido tras el primer día de bombardeos, o porque siendo el hombre más buscado por Trump y Netanyahu no quiere dar ni una mínima pista". "El discurso mantiene el tono de su padre, el asesinado Jamenei", explica Mikel Ayestaran, que destaca que "es muy desafiante y clama venganza". Además, "ha dicho que defiende el uso del Estrecho de Ormuz como arma disuasoria": "Es decir, defiende que se siga cerrando el Estrecho de Ormuz para presionar al enemigo".

"Estas palabras son órdenes para la Guardia Revolucionaria", detalla el periodista, que explica que "hasta tres barcos han sido atacados": "Mientras que Donald Trump trata de tranquilizar a los mercados diciendo que la guerra va a acabar pronto, realmente este discurso de Jamenei ha vuelto a hacer temblar a los mercados".

"Y cuidado, porque esto puede ser solo el comienzo", advierte Ayestaran, que explica que "Jamenei ha adelantado en este discurso que pronto van a entrar en combate los hutíes de Yemen, lo que significa que pueden empezar los problemas en el Mar Rojo". Y es que, según explica el periodista, "los hutíes ya lo han demostrado en el pasado atacando numerosos barcos".

Además, destaca que "hay que tener en cuenta que esta ruta del Mar Rojo es fundamental para la mercancía que va de Asia a Europa": "Si ya no solo hay problemas con el mercado energético, ahora la ruta comercial que viene de Asia también puede tener problemas si se cumple lo que dice el ayatolá y entra en combate los hutíes".

