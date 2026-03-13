Ayestaran habla desde Líbano tras los ataques de Israel: "El ministro de Defensa ha anunciado lo que parece una inminente invasión terrestre"

"El Gobierno aquí es muy débil y no puede hacer frente a semejante desastre y no sabe cómo dar respuesta", destaca Mikel Ayestaran sobre los ataques de Israel a Líbano, donde asegura que la gente tiene "mucho miedo".

El Gran Wyoming conecta desde el plató de El Intermedio con Mikel Ayestaran que sigue en Beirut, Líbano, "donde podemos hablar de un desastre humanitario de primera magnitud". "La verdad es que esto ya no es un segundo frente, sino un primer frente en toda regla", asegura el corresponsal de guerra, que explica que "hablamos de más de 700.000 desplazados internos": "El Gobierno aquí es muy débil y no puede hacer frente a semejante desastre y no sabe cómo dar respuesta".

Por otro lado, el periodista destaca que le ha llamado la atención "que los informativos de Israel han dedicado 40 minutos al Líbano y 10 minutos a Irán, lo que significa que están muy preocupados de cómo les van la cosa en este país". "Por eso, el ministro de Defensa ha anunciado prácticamente lo que ya parece una inminente invasión terrestre a gran escala": "Hablan, incluso, de situar la nueva línea divisoria a 40 kilómetros de la actual frontera y aplicar una estrategia muy parecida a la que vemos en Gaza, la estrategia de la línea amarilla, de ocupar una amplia zona del sur".

Además, Ayestaran explica que la situación es muy complicada en el sur, pero también en Beirut: "El sonido de los drones es incesantes y los israelíes han atacado y dos edificios se han venido abajo". "Hay que recordar que los israelíes también han atacado en pleno paseo marítimo, asesinando a ocho persona", explica el periodista. "Hay mucho miedo en la ciudad y lo que repiten los libaneses una y otra vez cuando hablas con ellos es que aquí ya no queda un lugar seguro", asegura Ayestaran, que destaca que "y eso que Líbano es un país a prueba de bombas".