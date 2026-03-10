Trump se aferra a su mentira y sigue culpando a Irán por el ataque que realizó EEUU a la escuela de niñas en Teherán

El contexto La carnicería contra la escuela de niñas en Minab, al sur de Irán, que tuvo lugar el primer día de la ofensiva de EEUU e Israel que desató la guerra en curso en Medio Oriente, ha sido uno de los peores ataques en los ya siete días de conflicto. Murieron 175 personas, la mayoría niñas.

En su parte diario de guerra, el Secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, anunció desde el Pentágono que el martes sería el día más intenso de bombardeos, mientras Donald Trump negaba la responsabilidad de EE. UU. en el ataque a una escuela de niñas en Teherán. A pesar de las pruebas de un vídeo que muestra un misil Tomahawk estadounidense impactando en la escuela, Trump lo niega y culpa a Irán o a otros países, afirmando que cualquiera podría tener un misil así. Sin embargo, su estrategia siempre ha sido culpar a Irán, mientras Hegseth, consciente de la verdad, baja la mirada.

En su parte diario de guerra, el Secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, ha dicho desde el Pentágono que este martes será el día más intenso de bombardeos, como si lo demás hubiesen sido tranquilos. Precisamente, este martes se ha visto al Donald Trump más contradictorio, también al más mentiroso. Trump es el único, dentro de su administración, que niega que ellos fueran responsables del ataque a la escuela de niñas de Teherán. Sabe perfectamente que ese misil salió de Estados Unidos, pero él dice que no sabe lo suficiente.

Para quien se aferra sistemáticamente a la mentira, ya ni la realidad puede hacerle cambiar de opinión. "Un misil Tomahawk probablemente destruyó esa escuela de niñas iraníes. ¿Asumirán entonces los estadounidenses alguna responsabilidad?", preguntó un periodista al presidente estadounidense. Ante esto, Trump se limitó a decir: "Bueno, no lo he visto".

A pesar de las evidencias de un vídeo difundido por la agencia de noticias iraní, donde se ve un misil Tomahawk del ejército estadounidense impactando sobre esta escuela de niñas en Irán, Trump, lo niega. No solo no lo admite sino que culpa a Irán o a cualquier otro país del ataque ya que un misil Tomahawk, dice, lo tiene cualquiera.

Pero si retrocedemos unos días atrás, su estrategia siempre ha sido culpar a Irán. "En mi opinión y según lo que he visto, eso lo hizo Irán", dijo el pasado sábado. En el momento en el que Trump pronuncia esta frase y mientras la mentira sale por la boca del presidente, como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, Hegseth mira al suelo. Luego le mira seriamente y sentencia: "La única parte que ataca civiles es Irán". De esta manera, continúa con la mentira, pero baja la mirada otra vez al suelo apretando los labios. Él lo sabe: ha sido Estados Unidos.