Mikel Ayestaran analiza la primera comparecencia de Netanyahu desde que empezó la guerra: "Ha sido muy triunfalista"

El corresponsal explica que la comparecencia ha sido a través de la plataforma 'Zoom', pero solo han podido acceder a la misma un número limitado de periodistas, escogidos por la oficina del primer ministro.

Para conocer la última hora de la guerra en Irán, El Intermedio conecta con en corresponsal Mikel Ayestaran. El periodista se encuentra en Beirut, capital del Líbano. Como destaca el Gran Wyoming, una de las noticias del día es la comparecencia que ha llevado a cabo Benjamín Netanyahu.

El corresponsal indica que esta ha sido la primera comparecencia del primer ministro de Israel desde que comenzó la guerra y que, además, ha sido a través de la plataforma 'Zoom' y solo para un grupo de periodistas seleccionados.

"Hemos visto a un Netanyahu con tono victorioso, relajado", destaca Ayestaran. El primer ministro ha compartido que "las cosas van bien en Irán, tal y como ellos lo tenían previsto". Además, consideran que "se están dando las condiciones para echar al régimen".

El primer ministro considera que Israel ha dado a Irán "la ayuda prometida" y que ahora es el turno los iraníes, que deben salir de nuevo a la calle. "Como si esto fuera sencillo, teniendo en cuenta el nivel de bombardeos que estamos viendo las últimas dos semanas", apunta el periodista.

Ayestaran también destaca el despliegue que tiene en estos momentos la Guardia Revolucionaria en las calles de Irán, "precisamente para evitar cualquier tipo de alzamiento". "Además, hay que añadir que también muchos iraníes, que al principio estaban emocionados con la idea de un cambio, ahora están totalmente aterrorizados con lo que está ocurriendo en su país", añade.

Netanyahu, además, ha dicho que habla con Donald Trump, "con lo cual esto no sé si es bueno o es malo, porque Trump cada día cambia de opinión". El periodista indica que el discurso de Netanyahu ha sido "muy triunfalista". "Piensa que las cosas van bien y ha insistido, en varias ocasiones, que el cambio de verdad de régimen en el país tiene que ser cosa de la propia población", concluye.

