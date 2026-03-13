Dani Mateo anuncia que Trump ha "mandado zapatos a El Intermedio": "Yo me quedo los de payaso a ver si se me pega algo"

Trump está "obsesionado" con los zapatos y no para de regalarlos hasta tal punto de que, como anuncia Dani Mateo, ha mandado dos pares a El Intermedio: unos de payaso y otros de tacón. La reacción de Wyoming, en el vídeo.

Dani Mateo destaca en el plató de El Intermedio que "parece que Donald Trump tiene una nueva obsesión": Y no, no es ni Irán, ni Groenlandia, ni Venezuela, ni los inmigrantes, sino ¡los zapatos! "Son unos Oxford de horma clásica que cuestan unos 155 dólares", afirma Dani Mateo, que destaca en el vídeo: "Quién iba a decir que le iba a gustar un calzado tan clásico al mayor 'bocachancla' del planeta".

"El caso es que le gustan tanto que se lo están regalando a sus colaboradores más cercanos", afirma Dani Mateo, que explica que "se pudo ver en el Foro de Davos": "El problema es que antes de regalarlos no pregunta la talla, sino que lo calcula a ojo, igual que cuánto va a durar la guerra".

"Eso es lo que le ha pasado al secretario de Estado, Marco Rubio, que, por miedo a cabrear a su jefe, se tuvo que poner unos zapatos que le quedaban enormes, igual que el cargo", afirma el periodista, que da una gran noticia a El Gran Wyoming en el plató de El Intermedio: "Donald Trump también se ha acordado de nosotros y nos ha mandado un par a cada uno".

"Pero no son Oxford, deben de ser de una pedanía de al lado", destaca Dani Mateo, que enseña en el plató de El Intermedio los llamativos zapatos: "Lo que nos ha mandado son unos zapatos de tacón, por un lado, y unos de payaso por otro". "Me quedo con los de tacón, que en este color no los tengo", exclama Wyoming, que apoya su pierna en la mesa de El Intermedio para enseñar cómo lleva unos zapatos de tacón dorados.

Un momentazo que sorprende al público de plató, que no puede contener la risa. "Ya me quedo yo los de payaso, a ver si se me pega algo", concluye Dani Mateo.

