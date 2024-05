Isma Juárez reconoce haber aprendido mucho en su último viaje con su sección 'Un país en la riñonera'. Esta vez se ha trasladado a Aldeanovita, un pueblo de Toledo empeñado en mantener vivas palabras de la zona en desuso.

"Te traigo en este reportaje lo de siempre, solamente buenas cosas", le dice a El Gran Wyoming, pero se hace un lío al presentar el reportaje. "Perdón, me he liado. Se me ha ido el texto", confiesa, ante lo que el presentador se muestra confundido: "¿No lo estabas diciendo de memoria?".

El reportero señala que había parecido que no estaba leyendo porque es una persona "muy buena en la palabra", dice, y Wyoming tira de ironía: "Se ha notado un huevo". Una situación que provoca la risa de Sandra Sabatés. Puedes ver este momento en el vídeo principal de la noticia.