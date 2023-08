En la pasada temporada de El Intermedio, Thais Villas acudió a un barrio rico y un barrio obrero para conocer si los vecinos estaban independizados de sus padres. Un joven de un barrio rico confesó que seguía viviendo con sus padres porque vivía "muy bien": "Estoy en una edad que prefiero hacer hucha". Una respuesta que no convenció a la reportera, que contestó rotunda; "Tú no te has independizado porque no te ha dado la gana".

Sin embargo, otro joven, en este caso de un barrio obrero, afirmó que seguía viviendo en casa de sus padres, pero porque el precio de los alquileres estaban muy altos. Sobre las condiciones de vivir en alquiler, también habló una joven de barrio obrero, que contó que compartía piso con otras dos personas en un piso "de 50 metros cuadrados".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.