Thais Villas se lanzaba a la calle en El Intermedio para conocer las diferencias gastronómicas que se dan entre un barrio rico y uno obrero. ¿Recuerdan cuáles han sido los restaurantes más caros que han visitado? ¿Han estado alguna vez en alguno que tenga alguna estrella Michelin?

Los pertenecientes al barrio rico confesaban cenar fuera con más frecuencia, como aclaraba una mujer : "Habitualmente voy una vez a la semana y me gasto 250 euros al mes". Mientras que en el barrio obrero, otra mujer confesaba que es "super 'low cost'": "Soy muy pobre, me gasto entre 20 o 25 euros".

Cuando les preguntaba sobre su restaurante favorito, una mujer del barrio rico aseguraba que le encantaba el restaurante al que acudía la Reina Letizia: "Me gusta 'Ten con Ten'". Y en cuanto a sus visitas a restaurantes con estrella Michelin, una mujer del barrio obrero declaraba no tener interés en ellos, teniendo en cuenta que para ella la comida que ofrecen es muy encasa: "Cuando sales a cenar te tienes que quedar bien y ahí las 'cagaditas' no valen para nada".

