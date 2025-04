Arabia Pozo, influencer gitana: "Revindicamos la aceptación, la igualdad y la inclusión, que no la integración"

Thais Villas charlaba, en su sección 'Ok Boomer', con Arabia Pozo, una joven profesional de la belleza que se ha hecho conocida por hacer divulgación sobre el pueblo gitano a través de sus redes sociales. La primera duda que resolvía la joven giraba entorno a su nombre. "¿Es nombre artístico?", preguntaba Thais. "El nombre es bastante original pero no es nombre artístico, es mi nombre real", respondía ella. "Todo el mundo me pregunta también si soy española y yo siempre digo que soy española pero soy gitana", añadía la joven, "a los gitanos nos gustan mucho los nombres 'trambólicos'".

Arabia, que comenzó en redes haciendo vídeos sobre maquillaje, explicaba a Thais que su idea de hablar sobre la cultura gitana mientras se maquillaba surgió con la llegada de la Feria de Sevilla. "220 millones de influencers, que ni siquiera eran de Sevilla, te decían cómo tenías que ir vestida a la feria o te enseñaban un look para ir maquillada", exponía. La joven decidió, entonces, "contar el origen de la feria y el gancho del vídeo empezaba diciendo 'la Feria de Sevilla es gitana'". Ese vídeo "gustó mucho" y por ello decidió empezar a investigar otros temas curiosos sobre el pueblo gitano y contarlos a través de su cuenta en TikTok.

En cuanto a la respuesta que recibe sobre sus vídeos, Arabia explicaba que es "bastante positivo". "Tengo tanto acogida como del pueblo gitano como gente no gitana", indicaba, aunque también exponía que tenía un pequeño porcentaje al que no gustaba. "No es un nivel estratosférico y lo llevo bastante bien", añadía la joven. Pozo explicaba que aunque ella no suele contestar a los comentarios negativos, su madre sí que responde a sus 'haters'. "Mi madre se caliente más y le digo que no les de bola", comentaba, entre risas.

La joven manifestaba que seguía sorprendida de que la persecución hacia el pueblo gitano "está durando tantísimo tiempo y que hoy en día, camuflada, siga y que hay muchos referentes gitanos en la historia, positivos, que no se exponen y ni el pueblo gitano lo conoce". En su opinión, esto hace que se mantengan los estereotipos entorno a su pueblo. "Revindicamos la aceptación, la igualdad y la inclusión, que no la integración", reflexionaba la joven. "¿Tú también lo sufres?", preguntaba Thais. "No, yo soy 'Hannah Montana' y estoy en lo mejor de los dos mundos". Ella, añadía, no lo sufre porque, como apuntaba, "el estereotipo que la gente tiene de una gitana no soy yo".

