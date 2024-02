Andrea Ropero visita el número 7 de la calle Tribulete, en el madrileño barrio de Lavapiés, un bloque que se ha levantado contra el fondo buitre que va a comprar el edificio. Antonia, una de las 54 familias que viven allí, explica en el vídeo sobre estas líneas que actualmente tiene un alquiler de en torno a 600 euros al mes, si bien sería "bastante difícil" tener que pagar más.

"Tengo una economía pequeña, yo no me permito grandes gastos", explica Antonia, si bien señala que "pago el alquiler religiosamente". "Esta compra de Hélix y estos desahucios son encubiertos, porque son de gente que siempre ha pagado el alquiler", afirma rotunda.

Antonia también apunta que algunos de sus vecinos llevan toda su vida en el edificio: "No nos damos cuenta de lo importante que es para las personas y la ciudad conservar los barrios", asegura esta mujer, que en su caso explica que abandonar su casa supondría "perder mi vida", pues "vivo sola y siempre he dicho que el salón de mi casa ha sido mi barrio". Además, explica que "todavía no termino de asimilar este terremoto que va a ser para mi vida. Estoy en shock".