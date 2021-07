Durante esta temporada de El Intermedio, Andrea Ropero entrevistó en el programa a María Villanueva, una mujer que ha perdido a sus dos padres en una residencia de ancianos durante la pandemia del coronavirus. "Ha sido un año muy duro, me encontré sola y desamparada", aseguró la mujer, que recordó emocionada cómo se enteró que sus padres habían enfermado de COVID.

"Me llamaron para decirme que mi padre tenía un catarro", afirmó la joven, que explicó cómo fue la última conversación que tuvo con su padre: "Lo único que escuché fue, 'ay, no puedo, ay, no puedo', de ahí no conseguí sacar nada más". María Villanueva detalló que la única información que recibía sobre el estado de sus padres era a través de una fisioterapeuta que la llamaba para leerle el parte de un médico. "Sentí mucha rabia, impotencia y dolor", destacó Villanueva sobre lo que sintió al saber que existía un protocolo de no derivar a los ancianos a los hospitales. Puedes ver su entrevista al completo en el vídeo que acompaña a estas líneas.

