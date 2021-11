La situación de las trabajadoras del sector sociosanitario es dramática. Eva, Carmen y Teresa, empleadas desde hace décadas en este sector, se han reunido con Andrea Ropero, a quien han explicado que la situación es cada vez más precaria.

Por eso, ya llevan 15 días a la intemperie en Madrid. Ante esta situación, lograron llegar a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con quien pretendían reunirse el lunes. Sin embargo, no llegaron a hacerlo. "Se nos hizo un chantaje. La condición para reunirnos con la vicepresidenta era levantar el campamento fuera cual fuera el resultado. Una reunión vacía de contenidos, sin compromisos. Nosotras no vinimos a esto. Nosotras queremos hechos", ha aseverado Carmen Diego.

En este sentido, Teresa ha remarcado la postura de su compañera: "Hemos venido con un objetivo, no a hacernos una foto con una ministra. No vamos a tomar el té con una amiga. Aquí hay una autoridad que tiene un deber, que tiene una obligación que hasta que no se cumpla no nos vamos".