La periodista Pilar Eyre, especializada en Casa Real, ha dado algunas de las claves de la situación que atraviesa la monarquía española, especialmente después de las nuevas informaciones que relacionan a la reina Sofía con dinero de una sociedad offshore, tras la cual estaría el rey emérito. Para empezar, la periodista afirma que sí le da credibilidad a estas informaciones y según le han dicho sus fuentes, explica, no solo sabía el tema de las presuntas cuentas opacas de Juan Carlos I sino que "le animaba en esa dirección".

Añade además que si el rey emérito ha pasado tanto dinero a sus amantes, "con más motivo le pasará a su mujer y sus hijas". "No me extrañaría que tuviesen un fondo común y que la reina Sofía echase mano cuando quiera hacer unas compras extras". En este sentido, la periodista apunta a que los eméritos "no tienen relaciones desde que nació Felipe VI", por lo que "hace años que viven vidas separadas y eso se puede extrapolar al tema del dinero, que ella prefiere no saber de dónde sale".