Carlos Costa es una víctima de la homofobia. Él asegura que se dio cuenta de que era gay porque "tenía una pulsión sexual" por su vecino.

"No podía entender por qué. Empecé a pensar que me ocurría algo porque nadie tenía esa pulsión menos yo. No escuchaba nada en la radio ni en la tele, todo eran mujeres con hombres entre ellos", ha explicado el joven, que ha asegurado que fue cuando vio en la televisión un programa en el que aparecían dos hombres besándose y diciendo que eran gais cuando se sitió identificado.

Fue entonces, ha dicho, cuando le entró miedo: "No conocía a nadie que fuera como yo. Pensaba que estaba mal". "Cuando me masturbaba y pensaba en hombres sentía repulsión porque pensaba que no estaba bien y cogí un asco impresionante a mi propio cuerpo. No sabía lo qué me estaba pasando, pensaba que era una desviación o algo extraño", ha relatado.

Por aquel entonces Carlos Costa tenía 12 años. Iba al instituto y jamás recibió información. "Era una persona que me recluía. Lo que hacía era leer y escribir", ha explicado.

Su día a día en el instituto no era fácil. Recibía insultos, y asegura que sus profesores "lo sabían", pero "nadie fue capaz de intervenir". "Llegaba al colegio temblando. Iba con música y no me quitaba los cascos hasta que no me sentaba. Siempre que pasaban lista yo no era Carlos yo era el maricón; siempre había risas", ha espetado el joven.

Carlos ha reconocido que llegó a sufrir agresiones: "En las duchas me pegaban, así que dejé de ducharme después de educación física". También ha relatado cómo le dieron una patada en una clase de matemáticas y llegaron a expulsarles a los dos.

Su clase jamás recibió ninguna charla ni ninguna referencia sobre la homosexualidad. "Ni siquiera un atisbo de que eso existe", según ha afirmado, y eso, ha dicho, que estudiaron literatura, donde hay grandes escritores homosexuales: "Es importante que se diga que son homosexuales, porque su vida no hubiese sido igual y su obra tampoco", ha explicado.

El joven reconoce que si sus compañeros hubieran recibido más información sobre la homosexualidad su vida hubiera sido más sencilla: "Me hubieran dicho que no pasa nada conmigo. Es importante saber que no tienes la culpa de eso. Si a los niños les enseñas que algo es normal lo van a ver como normal", ha sentenciado.

Pero, a pesar de que cree que sus padres sabían desde que era pequeño que era homosexual, reconoce que su padre llegó a preguntarle "cómo había elegido esto". "Mi madre no le dio más importancia, y mi padre se enteró por una carta en la que yo hablaba de un chico con una amiga. Creo que mi padre sintió mucho miedo por el desconocimiento: sus referentes eran el Sida, sitios turbios y negros, y le costó mucho", ha explicado.

Carlos Costa tuvo que abandonar su pueblo a los 16 años por el acoso al que se veía sometido. El desencadenante fue una persecución de 20 jóvenes hasta su casa. Carlos ha explicado que corrió por todo el pueblo antes de llegar a su casa: "Suerte que no me pillaron antes de llegar. Cerré la puerta con llave, bajé las persianas, me metí debajo de la cama llorando y pensé que quería morirme". Entonces, ha dicho, pensó que o se iba o "se iba para siempre".

Las agresiones verbales y físicas que sufrió durante su adolescencia no impiden que Carlos reivindique en El Intermedio la necesidad de ser libres. Por eso se posiciona frente al pin parental de Vox, porque cree que si hubieran recibido más información su vida hubiera sido diferente, mientras que ahora vuelve la violencia: "Tenemos un montón de agresiones y noto que se está polarizando. No sé como hay gente que quieran seguir perpetuando el sufrimiento de sus hijos. Se les llena la boca diciendo 'son mis hijos'. Si son tus hijos, ¿cómo vas a querer que sufran?". Este es el vídeo de la entrevista completa:

