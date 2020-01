El líder del Partido Popular, Pablo Casado, se ha pronunciado a favor de la polémica medida del veto parental que Vox quiere implantar en las escuelas. A este respecto El Gran Wyoming tiene un sinfín de preguntas: "¿Por qué el líder del PP de repente parece tan preocupado por el tema del veto parental?, ¿tendrá que ver con el miedo de que Vox le haga un 'sorpasso' al PP?, ¿será que tienen miedo a perder el apoyo de la extrema derecha para aprobar los presupuestos en Murcia, Andalucía o Madrid?".

Así, el presentador explica que, hace algo más de un año, cuando el Partido Popular gobernaba "no temía que estuviesen adoctrinando a los niños. Al fin y al cabo los alumnos se siguen rigiendo por la ley de educación que aprobó el PP, la LOMCE".

Aunque lo más raro, dice Wyoming, es que ahora Casado se muestra tan a favor del veto parental "cuando hay gente en su partido que tiene claro que sería un desastre para la educación".

Así lo expresaba Isabel Díaz Ayuso, presidenta del la Comunidad de Madrid, respondiendo a Rocío Monasterio ante la posibilidad de implantar le veto parental en Madrid. "No se puede romper algo tan importante como el vínculo entre el profesor y el alumno. Bastante crispación hay. Si acabamos con la autoridad del profesor en las aulas, ¿qué va a quedar de la educación? Si no le gusta lo que están dando a sus hijos, hable más con ellos y que se lo cuenten ellos", defendía Ayuso en la Asamblea.

Ante estas declaraciones Wyoming se alarma: "Los comunistas también han adoctrinado a Isabel Díaz Ayuso, para acabar con el PP están yendo a por sus miembros más brillantes y como no han podido con ellos pues se han tenido que conformar con Ayuso".

Lo cierto es que la contundente postura de Casado a favor del veto parental está provocando cierta brecha dentro del Partido Popular. Alfonso Alonso, líder del PP vasco, ha tachado de "absurda" la posición de la extrema derecha sobre esta medida que también reclama su propio partido.

La Comunidad de Madrid también rechaza la necesidad de implantar ese veto parental. El consejero de Educación, el popular Enrique Ossorio, recordaba que en el último año las quejas sobre charlas complementarias en la comunidad habían sido prácticamente nulas.

"Parece que muchos miembros de su partido no ven necesario el veto parental y han decidido no hacer caso a las tesis de Vox", apunta Wyoming, quien defiende que "la función de un político es solucionar problemas, no inventárselos. Aunque ya conocemos a Casado, le encanta hablar de cosas imaginarias y se puede pasar horas comentando lo mucho que tuvo que estudiar para sacarse el máster".

Además, El Intermedio ha recurrido también a la Hemeroteca para mostrar el vídeo de Díaz Ayuso dando sus primeros pinitos en televisión.

El Gran Wyoming no daba crédito ante las imágenes: "No, no es Tamara Falcó", exclamaba el presentador.

Otros momentos destacados

El Gran Wyoming también ha querido comentar la polémica medida y para ello se ha desplazado hasta el pico de la mesa, donde ha hecho una profunda reflexión sobre el veto parental.

"Por mucho que los padres queramos a nuestros hijos, no somos sus propietarios", ha defendido el presentador.

Además, para que los espectadores comprendan en qué consiste "de verdad" el veto parental de Vox, Dani Mateo se ha servido de la explicación ofrecida por Hermann Tertsch (eurodiputado de Vox).

En sus redes sociales ha asegurado que la medida "evita que tu hijo penetre a su hermanito para liberarlo del heteropatriarcado".