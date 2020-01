El Gran Wyoming se traslada hasta el pico de la mesa de El Intermedio para reflexionar sobre el 'veto parental', una medida impulsada por Vox que pone en el tejado de los padres el control sobre parte de la educación de sus hijos. Sobre todo en lo referente a las actividades sobre diversidad afectivo-sexual que se desarrollen en los colegios.

"Si un menor necesitara una transfusión de sangre y sus padres se negaran por cuestiones religiosas, ¿debería recibirla en contra de su opinión?, obviamente sí", analiza Wyoming.

Por eso, el presentador afirma que "si unos padres se niegan a que sus hijos sean educados en la diversidad sexual, los niños igualmente deberían recibir clases en este tipo de materias porque, por mucho que los padres queramos a nuestros hijos, somos sus tutores no sus propietarios". "Los hijos no son propiedades, no se compran ni se venden", insiste Wyoming.

"Nadie duda de que los padres son libres de educar a sus hijos como quieran en sus casas, así como elegir el colegio en el que deseen escolarizarlos", explica el presentador. Eso sí, afirma que los padres "deben respetar la libertad del centro para organizar su plan de estudios, incluyendo aquellos aspectos con los que no estén totalmente de acuerdo".

"Por mucho que los sectores más radicales de la derecha se empeñen", resalta Wyoming, "materias como la educación sexual o la igualdad, incluyendo la defensa de los derechos del colectivo LGTBI, no son un capricho de la dictadura progre sino material escolar que se imparten en los 20 países de Europa y recomendados por instituciones como Naciones Unidas".

Por ello, Wyoming advierte que, "como padres, deberíamos respetar más la labor de los profesionales de la Educación y no meter tanto las narices en su trabajo".

El presentador también afirma que, "en el fondo, estos ataques de la derecha a la educación no dejan de ser un ataque frontal a nuestra educación pública, una institución pensada en garantizar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos".

"Con su actitud, el bloque de la derecha está poniendo en entredicho el valor de la escuela pública", destaca Wyoming, que declara que "cuestionar contenido de la escuela es peligroso". "Se empieza prohibiendo el acceso a materia de igualdad y se acaba poniendo en duda la Teoría de la Evolución o, incluso, que Franco fue un dictador".

"Creíamos que España se iba a romper por Cataluña y al final lo hará por Murcia", señala, además, Wyoming en este vídeo El Intermedio.

Además, para que los espectadores comprendan en qué consiste "de verdad" el veto parental de Vox, Dani Mateo se ha servido de la explicación ofrecida por Hermann Tertsch (eurodiputado de Vox).

En sus redes sociales ha asegurado que la medida "evita que tu hijo penetre a su hermanito para liberarlo del heteropatriarcado".

También El Intermedio ha acudido a la Hemeroteca para demostrar cómo diferentes miembros del PP se han pronunciado en contra del veto parental. La propia Ayuso llegó a criticar la medida frente a Rocío Monasterio en la Asamblea de Madrid.