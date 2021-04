Ángel Viñas, historiador, diplomático y economista, cree que la derecha española se sitúa más a la derecha que otras ideologías conservadoras europeas, y apunta que se debe a que "está demasiado influida por el recuerdo de la Guerra Civil y del franquismo". En una entrevista con Andrea Ropero, el experto ha explicado que "no termina de ajustar cuentas con su pasado".

Como ejemplo, el eslogan escogido por la líder del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, para las elecciones del 4M. "Es significativo que un partido lance como esquema electoral 'comunismo o libertad, socialismo o libertad'. Suena a los años 30, es lo que se decía entonces", recuerda el historiador. Estos mensajes, dice, apelan al subconsciente colectivo de una parte de la sociedad española. En este sentido, y sobre el ascenso de la extrema derecha, señala que "'Spain is different' porque no hemos sabido ajustar las cuentas con el pasado".

Durante su charla con Andrea Ropero, el historiador, especializado en la Guerra Civil y la República, ha hablado sobre "el gran error de la República", el no parar el golpe que se avecinaba y del que tenían noticas. Además, ha señalado que "el enemigo existencial de la República fue la derecha reaccionaria conspiradora con la ayuda fascista"