El historiador, diplomático y economista Ángel Viñas cuenta en El Intermedio lo que él considera que fue "el error de la República". Principalmente, explica, el error fue "no parar e golpe que se avecinaba y del que tenían noticas". "Para mí, como historiador, el gran error fue no haber seguido de cerca la conspiración en el exterior, pero eso era difícil. No podían suponer que la Italia fascista estuviese apoyando a los conspiradores españoles".

Viñas también defiende que muchos de los avances que se consiguieron en la República son, hoy en día, "la cosa más normal del mundo, como el voto de las mujeres o el divorcio, dos ejemplos minúsculos de lo que en los años 30 fue terrible en la sociedad de derechas". "Se adelantó a su tiempo y en ciertas ocasiones también se adelantó en la comparación internacional", afirma.

Estos avances no fueron tolerados por "un sector tradicionalista, apegado a la España inmortal de los reyes católicos y apegado a sus costumbres", cuenta. Por ello, cree que si las elecciones de 1936 las hubieran ganado las derechas y no el Frente Popular, "no hubiera habido Guerra Civil, porque la izquierda no era un peligro para la República, lo era la derecha reaccionaria conspiradora con la ayuda fascista. Ese fue el enemigo existencial de la República", indica.

Durante la entrevista, el experto ha explicado que la derecha española se sitúa más a la derecha que otras ideologías conservadoras europeas, y apunta que se debe a que "está demasiado influida por el recuerdo de la Guerra Civil y del franquismo". "No termina de ajustar cuentas con su pasado", señala, algo que cree que favorece el ascenso de la extrema derecha en nuestro país.