A falta de un mero trámite, Inés Arrimadas se va a coronar como la líder de Ciudadanos y El Intermedio quiere hacerle un favor de cara a su nueva andadura. Y no, no es recuperar sus votos perdidos. "Hemos dicho que le vamos a hacer un favor, no un milagro", destaca El Gran Wyoming.

Por ello, Álvaro Carmona le ha creado este divertido himno que arranca así: "Se acabaron las medias tintas llegó el momento de pasar a la acción. Ahora ya nada podrá pararme".

Además, Camona ha formado frases con tanto enganche como las siguientes: "Lo de que soy intransigente, te lo desmonto en un segundo, dije que no pactaría con Vox y ahora gobernamos juntos, ¿quién es ahora la poco moderadora?" o "los colegios catalanes vuelven a los niños radicales, no salen como yo, que soy pura moderación".

Y es que El Gran Wyoming ya analizó en este vídeo de El Intermedio varias fotografías en las que Inés Arrimadas refleja que, "como todos sabemos, es una mujer de modales exquisitos": de su "carácter abierto al diálogo" a sus "manotazos" a Francisco Igea.

