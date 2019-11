Aznar regresa a la escena política tras el 10N y lo hace para pedir una gran alianza sin Sánchez. El expresidente del Gobierno descarta además una abstención técnica del PP. En El Intermedio, y gracias a la crónica musical de Álvaro Carmona, conocen las verdaderas intenciones de Aznar.

Así, a ritmo de rap, el exlíder popular desvela a quién preferiría él ocupando el cargo en Moncloa. Spoiler: no es Pedro Sánchez. Para conocer la 'palabra de Aznar' no te pierdas este temazo de lo más pegadizo. "He oído vuestras plegarias y aquí vuelve Aznar. Versión 2.0, más rápido, ágil y radical. Soy la única esperanza, único líder verdadero. El resto son cero patatero".