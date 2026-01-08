'Margarita Robles' 'entrena' al 'recluta' Mateo para una misión en Groenlandia: "¿Somos marines o somos princesas?"

En este vídeo, Cristina Gallego se pone en la piel de la ministra de Defensa para mostrar cómo sería un entrenamiento para preparar a nuestro ejército para una misión en Groenlandia. Para ello, cuenta con la ayuda del 'recluta' Mateo.

Donald Trump ha mostrado su interés por Groenlandia. Este no ha dudado en afirmar que no descarta una acción militar para poder hacerse con el control de esta isla. Como señala el Gran Wyoming, "España está dispuesta a hacer frente a todas las afrentas de Trump". Por ese motivo, Cristina Gallego se ha convertido en la ministra de Defensa, Margarita Robles, para mostrar cómo se prepararía el ejército para estas nuevas misiones.

La 'ministra' cuenta con el 'recluta' Mateo para mostrar este entrenamiento. Ambos se han desplazado hasta un pueblo de Soria ya que, como señala, "en enero es lo más parecido a Groenlandia que tenemos". "Vamos a hacer maniobras como si estuviésemos a las afueras de Groenlandia", expone.

Primero, pide al 'soldado' Mateo hacer sentadillas. "No puedo, soy como Rambo, no siento las piernas", se queja el 'recluta', "se me han congelado". "Eso es porque no te estás moviendo", le dice 'Robles', "¿somos marines o somos princesas?".

Para la siguiente fase de este particular entrenamiento militar, 'Margarita' quiere instruir al 'soldado' para que aguante temperaturas de hasta menos 50 grados. Por ello, le pide que se quite la chaqueta y que, después, se ponga unos cubitos de hielo en los calzoncillos.

El 'recluta' se quita la chaqueta, pero se niega a echarse los cubitos ya que "por coherencia militar" ha ido sin calzoncillos "en plan comando". El entrenamiento sigue preparando al 'recluta' para una ventisca. Para simularlo, comienza a lanzarle confeti a la cara.

"Hostias, mis ojos", se queja el 'soldado', "que me estaba preparando para ser francotirador". Después, 'Robles' simula un ataque de un oso polar. "Llamen a los refuerzos", grita Mateo, "que venga el rey emérito con la escopeta". El entrenamiento demuestra que el 'recluta' no está preparado para una misión en Groenlandia. "Se queda sin torreznos para merendar", le dice la 'ministra'.

