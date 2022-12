"Chavales, que no os engañen con batallitas", aconsejaba a la juventud el Gran Wyoming en uno de sus monólogos de inicio de El Intermedio. El presentador del espacio se mostraba indignado ante el "mantra de la derecha" rescatado del pasado que ahora vuelve a estar muy de moda: "la cultura del esfuerzo".

"¿De verdad le están hablando de cultura del esfuerzo a una generación que se ve obligada a repartir tallarines en bicicleta?", se preguntaba un tanto enfadado, pero no sorprendido. "Curiosamente es lo mismo que me decían a mí en los años setenta. Solo les ha faltado añadir que los chavales no pueden llevar esas melenas de ye-yés y que se van a quedar lelos de escuchar rock y fumar drogaporro", afirmaba echando la vista atrás con un toque de humor.

Sin embargo, la situación es muy seria y así lo asumió el Gran Wyoming. "Los jóvenes de hoy, después de estudiar dos carreras y tres masters, salen a un país que solo les ofrece un trabajo precario", denunciaba el presentador. Por ello, lanzaba un claro mensaje a la juventud, tal y como podemos ver en el vídeo que acompaña a estas líneas.

"No aceptéis lecciones de los que hablan de la cultura del esfuerzo, normalmente lo hacen personas con cinco apellidos y seis ceros en la cuenta corriente, que se lo han regalado todo en la vida, o incluso personas que llevan toda su corta carrera afiliada a un partido político encadenando un cargo con otro, cobrando un sueldo público, dando contratos a hermanos o intercediendo para que a sus familiares les concedan un aval público a fondo perdido".

