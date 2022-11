Alfonso Megino, CEO de Meicon, ha explicado la situación que están viviendo las empresas en estos momentos, respondiendo de forma contundente a las declaraciones de Ayuso en las que aseguraba que a los jóvenes les falta "la cultura del esfuerzo".

"Somos gente muy joven, la media no llegará a los 45 años. Hay de todo, gente que se esfuerza mucho y gente que no tanto. No creo que sea un tema ligado a la edad", ha asegurado, confesando que el panorama actual es el que está provocando que las personas "pierdan la ilusión". Un momento que ha aprovechado para pedir que no se "demonice" la figura del empresario.

En cuanto a los sueldos mínimos, este empresario ha explicado, cuando se hace un aumento, también se incrementa el IRPF, por lo que considera que esa no es la solución. "Es un poco incongruente".

Por su parte, José María Camarero, le ha respondido asegurándole que no se trata de hacer una demonización del empresario. "Son la base para que haya actividad económica, recaudación y empleo. Tampoco el objetivo del empresario es crear empleo por sí, es para ganar dinero", le ha recordado.

El periodista ha recalcado que lo importante es "diferenciar a los empresarios y la situación por la que pasa cada empresa y cada sector".

Además, ha puesto como ejemplo el caso de una persona del público que ha comentado que ha tenido que pluriemplearse. "Esa situación de sueldos bajos, de repartir la miseria económica, provoca el fomento de la economía sumergida", ha explicado, recordando que, actualmente, el 20% de la economía española es sumergida.

Un empresario responde a Ayuso sobre la 'cultura del esfuerzo': "No creo que sea un tema ligado a la edad"