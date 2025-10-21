El 'abogado' de 'José Luis Moreno' desmiente que forme parte de una macroestafa: "Va a resultar que también robó el Louvre"

Raúl Pérez se convierte en José Luis Moreno y desmiente en una entrevista con Dani Mateo los delitos que le atribuye el juez de la Audiencia Nacional de falsedad, blanqueo, estafa y corrupción en los negocios.

La Audiencia Nacional ha propuesto sentar a José Luis Moreno por, presuntamente, formar parte de una organización criminal para lucrarse de una forma ilegítima. Entre los delitos de los que se le acusa están los de falsedad, blanqueo, estafa o corrupción en los negocios.

Dani Mateo se ha trasladado hasta la casa del mismísimo productor, imitado por Raúl Pérez, para entrevistarlo en directo. "¿No serás albano kosovar?", le pregunta 'Moreno', que le asegura en el vídeo sobre estas líneas que "en la caja fuerte solo queda el pienso de Rockefeller".

Dani le pregunta si es culpable de los delitos por los que se le acusan, ante lo que el también 'ventrílocuo' se niega a decir una sola palabra sin la presencia de su abogado: uno de sus muñecos, que responde a la pregunta con 'rima': "¿Quieres ponerme una querella? Pues tira de ella... ¡Toma Mateo!".

Dani le repregunta al 'abogado' sobre los cargos de su defendido, ante lo que el muñeco asegura que "al final va a resultar que también robó las joyas del Louvre y se las pone mientras baila desnudo en casa", para después parafrasear a Rajoy: "Todo es mentira, salvo alguna cosa".

El 'abogado' y 'José Luis Moreno' evitan pronunciarse sobre la supuesta macroestafa millonaria de la que sería cabecilla o la existencia de dinero oculto en el extranjero, así como la fianza de 3 millones de euros que ha pagado para evitar entrar en prisión, "y eso que le debía dinero a mucha gente", según Dani Mateo.

"¿Tienes tres millones de euros para librarte de la trena, pero no para pagarme un hotel a mí?", reacciona el muñeco, que termina atacando a su cliente: "Te voy a empurar".

